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Турция не позволит миру забыть о наличии у Израиля ядерного оружия — Эрдоган

22:00 20.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция не позволит мировому сообществу забыть о наличии у Израиля ядерного оружия и будет добиваться его привлечения к суду за преступления, которые он совершает в Газе. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания правительства под его председательством.

«Мы сохраним в своей повестке вопрос наличия у Израиля ядерного оружия, не забудем об этом и не позволим миру сделать это. Мы также будем добиваться его привлечения к суду за совершенные в Газе преступления», — сказал Эрдоган, обращение которого транслировал телеканал TRT Haber.

По его словам, Израиль открыто признает, что обладает ядерным оружием, но международные структуры, в частности МАГАТЭ и ООН, не проводят соответствующего расследования. Ранее Эрдоган заявил о необходимости проверить наличие ядерного оружия у Израиля и намерении инициировать соответствующий процесс в МАГАТЭ.

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