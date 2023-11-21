Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Армении опровергло опубликованную в некоторых изданиях информацию о поставках Украине ракет. Оборонное ведомство республики сегодня ответило на запрос агентства «Арменпресс».

«Информация не соответствует действительности, и министерство обороны призывает армянские СМИ не тиражировать ложные тезисы, которые были запущены в информационное поле зарубежными изданиями», — сказал пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян.

Ранее различные ТГ-каналы распространили информацию о передаче Арменией Украине ракет «Точка-У».