Минобороны Армении опровергло информацию о передаче Украине ракет
15:12 21.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны Армении опровергло опубликованную в некоторых изданиях информацию о поставках Украине ракет. Оборонное ведомство республики сегодня ответило на запрос агентства «Арменпресс».
«Информация не соответствует действительности, и министерство обороны призывает армянские СМИ не тиражировать ложные тезисы, которые были запущены в информационное поле зарубежными изданиями», — сказал пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян.
Ранее различные ТГ-каналы распространили информацию о передаче Арменией Украине ракет «Точка-У».
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