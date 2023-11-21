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НОВОСТИ

Суд отказал Дмитрию Муратову* в исключении из списка иноагентов

19:00 21.11.2023 Источник: Интерфакс

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск журналиста, лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова (*признан в РФ иноагентом) о признании незаконным решения министерства юстиции РФ о его внесении в реестр иностранных агентов, передал корреспондент "Интерфакса".

"В удовлетворении административного искового заявления (...) отказать", - огласила решение судья Наталья Хайретдинова. Муратов просил суд признать незаконным решение Минюста о его внесении в реестр иноагентов и исключить его из реестра.

Муратов и его представители заявили, что обжалуют решение суда.

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