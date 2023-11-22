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НОВОСТИ

Новый посол Британии в РФ прибыл в Москву и приступил к работе

14:12 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый британский посол в Москве Найджел Кейси в среду приступил к исполнению своих обязанностей, он вручил копию верительных грамот в МИД РФ. Об этом говорится в релизе пресс-службы британского посольства в Москве, поступившем в распоряжение ТАСС.

«Сегодня Найджел Кейси приступил к исполнению обязанностей нового посла Великобритании в Российской Федерации, — информировали в посольстве. — Господин Кейси вручил копию верительных грамот от его величества короля Карла в Министерстве иностранных дел России. Позднее он вручит верительные грамоты президенту [РФ] Владимиру Путину».

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