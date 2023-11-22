НАТО увеличила свой контингент в Косове

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО уже увеличила свой военный контингент в Косове на 1000 человек, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Северной Македонии, которую транслировала пресс-служба НАТО.

«НАТО уже увеличила свой контингент в Косове на 1000 человек», — заявил Столтенберг, подчеркнув, что дестабилизация ситуации в Косове вызывает озабоченность НАТО.