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НОВОСТИ

НАТО увеличила свой контингент в Косове

16:12 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО уже увеличила свой военный контингент в Косове на 1000 человек, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Северной Македонии, которую транслировала пресс-служба НАТО.

«НАТО уже увеличила свой контингент в Косове на 1000 человек», — заявил Столтенберг, подчеркнув, что дестабилизация ситуации в Косове вызывает озабоченность НАТО.

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