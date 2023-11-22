НАТО увеличила свой контингент в Косове
16:12 22.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО уже увеличила свой военный контингент в Косове на 1000 человек, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Северной Македонии, которую транслировала пресс-служба НАТО.
«НАТО уже увеличила свой контингент в Косове на 1000 человек», — заявил Столтенберг, подчеркнув, что дестабилизация ситуации в Косове вызывает озабоченность НАТО.
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