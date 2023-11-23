Еще 11 компаний присоединились к Кодексу этики искусственного интеллекта
12:08 23.11.2023
Национальный Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ) подписали 11 новых участников, в том числе четыре иностранные компании. Торжественная церемония прошла во время восьмой международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey ). Подписание состоялось в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.
В число подписантов кодекса вошли четыре российские компании — Россельхозбанк, Росбанк, «Авито», «Эмбедика» — и четыре иностранных участника — из Таджикистана, Узбекистана и Кубы. Также к кодексу присоединились РЭУ им. Плеханова, НМИЦ им. В. А. Алмазова и Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова.
«Сегодня участники подписывают Кодекс этики в сфере ИИ – первый в нашей стране инструмент мягкого регулирования. Ранее к документу присоединились более 330 организаций, включая зарубежные, – напомнил Дмитрий Чернышенко. – Развивая технологии искусственного интеллекта в России, необходимо прежде всего ориентироваться на интересы граждан и обеспечивать их информационную безопасность. В 2021 году мы впервые подписали Кодекс этики Госключом, а сегодня продолжаем эту традицию. Совместно с участниками Кодекса, мы продолжим создавать новую цифровую экосистему, достигая по поручению президента Владимира Путина технологического суверенитета».
«Альянс в сфере искусственного интеллекта — одна из основных площадок, на которой происходит постоянное взаимодействие между представителями рынка, – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Важно, что к Альянсу постоянно присоединяются новые участники. В этом году наряду с российскими компаниями Кодекс подписали несколько международных. Благодаря этому работа по выработке актуальных этических норм в области искусственного интеллекта охватывает все большее число компаний и стран, а Кодекс становится всё более глобальным».
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