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Большая пресс-конференция Путина состоится скоро — Песков

18:40 24.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая пресс-концеренция президента РФ Владимира Путина скоро состоится. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Скоро», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Владимир Путин также примет участие во Всемирном русском народном соборе (ВРНС), который пройдет 27–28 ноября, сообщил журналистам Дмитрий Песков.

«Там, действительно, Путин выступит», — подтвердил он.

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