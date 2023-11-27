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России на фоне санкций нужно развивать порты с прямым выходом к океану — Кремль

14:00 27.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции в отношении российского судоходства показывают, что международные договоренности держатся «на ниточке» и РФ стоит развивать собственные порты с прямым доступом к мировому океану. Такую позицию высказал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, выступая на «Примаковских чтениях».

«Санкции показали, что все держится на очень тонкой ниточке. Теперь появляются пока теоретические обсуждения, что Датские проливы могут быть из-за санкций подвергнуты определенному контролю за российскими судами, которые перевозят энергетические ресурсы. Пока это просто разговоры, но [перспективы ограничений] — что на Черное море с Дарданеллами, что [на] Балтийское море с Датскими проливами — говорят о том, что нам надо прежде всего развивать океанские порты, которые гарантируют свободный доступ к мировому океану», — констатировал представитель Кремля.

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