Столтенберг сообщил, что Украина приблизилась к НАТО, но ее туда пока не приглашали

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что в свое время Украина будет принята в Североатлантический альянс, но, когда это может произойти, пока не уточняет.

«Будущее Украины — в НАТО», — заявил он в интервью венгерскому интернет-изданию Index в преддверии начинающейся сегодня в Брюсселе двухдневной встречи глав внешнеполитических ведомств стран — членов альянса. «Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и мы продолжим поддерживать ее в проведении необходимых реформ на пути к членству», — сказал Столтенберг.

В то же время он отметил, что лидеры НАТО «приняли решение пригласить Украину к вступлению [в альянс], когда будут выполнены все условия и союзники согласятся».