В Москве задержаны подростки, устроившие диверсию на ж/д станции
13:32 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подростки, устроившие диверсии на железнодорожной станции, задержаны в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«Юго-Западным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по материалам УФСБ России по городу Москве и Московской области, УТ МВД России по ЦФО в отношении двоих несовершеннолетних и молодого человека 2007 года рождения возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пп. „а“ ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении.
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