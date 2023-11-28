В Москве задержаны подростки, устроившие диверсию на ж/д станции

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подростки, устроившие диверсии на железнодорожной станции, задержаны в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Юго-Западным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по материалам УФСБ России по городу Москве и Московской области, УТ МВД России по ЦФО в отношении двоих несовершеннолетних и молодого человека 2007 года рождения возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пп. „а“ ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении.