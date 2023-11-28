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НОВОСТИ

Диктатура гегемона дряхлеет, РФ сражается за свободу всего мира — Путин

17:00 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ сражается сейчас за свободу всего мира.

«Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира», — сказал глава государства, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

«Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона — мы видим это, все сейчас видят это — дряхлеет, она пошла, что называется, в разнос и просто опасна для окружающих», — подчеркнул Путин.

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