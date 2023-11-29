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НОВОСТИ

Средствами ПВО уничтожен украинский БПЛА над Московской областью

09:05 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Подольским городским округом Московской области, сообщили в Минобороны РФ.

«29 ноября в 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Подольского городского округа Московской области», — сообщили там.

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