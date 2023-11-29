G7 предложила ХАМАС освободить всех заложников без предварительных условий
10:05 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Группы семи (G7) приветствовали паузу в боевых действиях между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС и призвали радикалов отпустить немедленно всех удерживаемых заложников. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств «семерки», которое распространил МИД Великобритании.
«Мы, министры иностранных дел G7, представляющие Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Соединенное Королевство, США, и высокий представитель Евросоюза, приветствуем освобождение некоторых заложников, похищенных 7 октября ХАМАС и другими террористическими организациями, и недавнюю паузу в боевых действиях, которая позволяет увеличить гуманитарную помощь для мирных палестинцев в Газе. Мы, G7, призываем незамедлительно и без каких-либо условий освободить всех заложников», — сказано в нем.
НОВОСТИ
- 10:00 29.11.2023
- Фрегат Черноморского флота поразил военные цели ВСУ залпом ракет «Калибр»
- 09:32 29.11.2023
- Полицейские нашли тела двух россиянок в турецком Бодруме
- 09:20 29.11.2023
- Politico оценило вклад Набиуллиной в усиление российской экономики
- 09:05 29.11.2023
- Средствами ПВО уничтожен украинский БПЛА над Московской областью
- 09:00 29.11.2023
- ГА ООН приняла резолюцию по Голанским высотам
- 21:45 28.11.2023
- Запад собирается «послать сигналы в Россию» 20-ю боевыми кораблями на Балтике
- 21:20 28.11.2023
- Литва не видит необходимости закрывать погранпереходы с РФ
- 21:05 28.11.2023
- Тихо, с опаской, но признано, что контрнаступление Украины провалилось - МИД Венгрии
- 20:50 28.11.2023
- Мединский: Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила
- 20:30 28.11.2023
- ХАМАС начал передачу Красному Кресту новой партии заложников - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать