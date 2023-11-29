G7 предложила ХАМАС освободить всех заложников без предварительных условий

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7) приветствовали паузу в боевых действиях между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС и призвали радикалов отпустить немедленно всех удерживаемых заложников. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств «семерки», которое распространил МИД Великобритании.

«Мы, министры иностранных дел G7, представляющие Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Соединенное Королевство, США, и высокий представитель Евросоюза, приветствуем освобождение некоторых заложников, похищенных 7 октября ХАМАС и другими террористическими организациями, и недавнюю паузу в боевых действиях, которая позволяет увеличить гуманитарную помощь для мирных палестинцев в Газе. Мы, G7, призываем незамедлительно и без каких-либо условий освободить всех заложников», — сказано в нем.