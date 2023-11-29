В Японии разбился конвертоплан Osprey ВС США

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конвертоплан Osprey Вооруженных сил США потерпел крушение в районе японских островов Якусима (префектура Кагосима). Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что на борту могли находиться восемь человек. Более подробной информации на данный момент не приводится.