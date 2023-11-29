В Японии разбился конвертоплан Osprey ВС США
11:05 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конвертоплан Osprey Вооруженных сил США потерпел крушение в районе японских островов Якусима (префектура Кагосима). Об этом сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что на борту могли находиться восемь человек. Более подробной информации на данный момент не приводится.
НОВОСТИ
- 11:32 29.11.2023
- Адам Кадыров стал куратором батальона
- 11:20 29.11.2023
- Ветер уронил главную елку Вашингтона
- 11:00 29.11.2023
- ФСБ предотвратила теракт в военкомате Воронежа
- 10:32 29.11.2023
- Медведев уверен, что США в итоге «безжалостно раздавят» Зеленского
- 10:20 29.11.2023
- Танкер сел на мель у Стамбула, судоходство в проливах из-за непогоды закрыто
- 10:05 29.11.2023
- G7 предложила ХАМАС освободить всех заложников без предварительных условий
- 10:00 29.11.2023
- Фрегат Черноморского флота поразил военные цели ВСУ залпом ракет «Калибр»
- 09:32 29.11.2023
- Полицейские нашли тела двух россиянок в турецком Бодруме
- 09:20 29.11.2023
- Politico оценило вклад Набиуллиной в усиление российской экономики
- 09:05 29.11.2023
- Средствами ПВО уничтожен украинский БПЛА над Московской областью
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать