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НОВОСТИ

В Японии разбился конвертоплан Osprey ВС США

11:05 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конвертоплан Osprey Вооруженных сил США потерпел крушение в районе японских островов Якусима (префектура Кагосима). Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что на борту могли находиться восемь человек. Более подробной информации на данный момент не приводится.

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