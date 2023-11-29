Украина во всем обвиняет РФ, отравление жены Буданова — не исключение, заявил Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина обвиняет Россию буквально во всем, поэтому обвинения в отравлении жены главы украинской разведки Кирилла Буданова Марианны можно назвать привычными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании Украина обвиняет Россию. Это привычное обвинение», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие заявления украинской стороны.