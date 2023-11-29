Сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития встретился с вице-председателем КНР
15:33 29.11.2023 Источник: НГ-Online
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Уполномоченный при Президенте России по защите прав
предпринимателей Борис Титов и вице-председатель КНР
Хань Чжэнь, г. Пекин
Титов возглавляет российскую делегацию членов Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития, которая участвует в очередном двустороннем пленарном заседании Комитета в Пекине.
«Отношения между нашими странами сегодня находятся на самой высокой точке своего развития, - отметил Борис Титов. – Они по праву характеризуются как лучшие за всю историю, определяются как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие. Задача нашего Комитета - это народная дипломатия. Чтобы мы стали не только стратегическими партнерами, что уже достигнуто, но и «стратегическими друзьями».
За два года, прошедшие с момента предыдущего пленарного заседания, Комитет провел более 200 мероприятий. «2022 год был перекрестным годом спортивных обменов России и Китая, - напомнил Титов. - И Совет Комитета по спорту, возглавляемый, пожалуй, лучшим в мире тренером по художественной гимнастике Ириной Винер, провел в Москве фестиваль боевых видов спорта и искусств - «Кубок Конфуция» и Форум здорового образа жизни. Затем, уже на китайской территории, в Хэнане, прошел Фестиваль традиционных видов спорта России и Китая».
На площадке Общественной палаты РФ прошло более 80 образовательных мероприятий, посвященных деловому сотрудничеству России и Китая. Их посетили около 4 тысяч участников.
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Пекин, Дом народных собраний. Встреча бизнес-омбудсмена
России с заместителем председателя КНР Хань Чжэнем
Вышла новая книга председателя Экспертного совета Юрия Тавровского «Китайское чудо: корни и плоды. Поднебесная на пути великого возрождения китайской нации». Она была издана в честь 10-летия провозглашения Си Цзиньпином долгосрочного плана «Китайская мечта».
«В рамках Делового совета традиционно обсуждаются крупные инвестиционные проекты, но мы не забываем и малый и средний бизнес, - напомнил Титов. - В составе Комитета недавно появился новый, уже семнадцатый по счету совет - Совет по МСП. С российской стороны его возглавляет Президент «Опоры России» Александр Калинин.
Немалую работу проводит Межрегиональный совет. За последние годы много сделано для увеличения взаимного товарооборота. Открыты новые погранпереходы, появились новые авиарейсы – только из Харбина летают самолеты в шесть российских городов, на днях запускается рейс до Красноярска. Продукция российских производителей уже нашла свое место полках магазинов как провинции Хэйлунцзян, так и других провинций Китая».
«Надо смотреть в будущее, - добавил Борис Титов. - Два следующих года будут объявлены перекрестными годами в области культуры России и Китая, поэтому особое внимание будет уделяться работе Совета по культуре. Будем развивать двустороннюю концертную деятельность. В этом году в Пекине выступал Большой театр - при поддержке главы Совета по экологии Олега Дерипаски. На днях начинаются концерты Хора Турецкого, но вообще мы планируем большую перекрестную программу. Не только классическая и эстрадная музыка, но и молодежные коллективы. Например, компания Black Star готовится организовать гастрольное турне очень популярного молодежного исполнителя из Китая».
«Напоследок скажу о виноделии, потому что это тоже культура, - подытожил Титов. - Хотим организовать в Китае большую выставку российских вин. А то здесь знают чилийские и австралийские вина, но совершенно не знают российские. И это незаслуженно».
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