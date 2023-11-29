ВВП РФ в январе — октябре вырос на 3,2% в годовом выражении — Минэкономразвития
22:40 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВВП РФ в январе — октябре вырос на 3,2% в годовом выражении, в октябре на 5% год к году. Об этом говорится в обзоре о текущей ситуации в российской экономике, подготовленном Минэкономразвития России.
«По оценке Минэкономразвития России, в октябре 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 5% (в сентябре 5,6%), а уровень двухлетней давности — на 1,8% (1,5% в сентябре). С исключением сезонного фактора рост ВВП составил 0,3% после 0,5% месяцем ранее, — отмечается в обзоре. — В целом за 10 месяцев 2023 года ВВП вырос на 3,2%, к уровню двухлетней давности на 1,1%».
Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития России, рост ВВП РФ в 2023 году ожидается на 2,8%. Глава ведомства Максим Решетников в ноябре заявил, что рост экономики может быть выше прогнозных показателей и превысить 3%.
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