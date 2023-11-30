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НОВОСТИ

Российские военные уничтожили первый Leopard 1A5 в зоне проведения спецоперации — МО РФ

09:05 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили первый танк Leopard 1A5 в ходе боя на купянском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

«Командующим группировки войск „Запад“ в очередной раз отмечены успешные эффективные действия военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии расчета ПТРК, который уничтожил танк Leopard 1A5», — сказал заместитель командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой на кадрах, предоставленных Минобороны РФ.

Он добавил, что экипаж танка попытался прорваться к переднему краю обороны российских войск, но бесславно сгорел.

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