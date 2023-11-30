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ОБСЕ находится на «аппарате искусственного жизнеобеспечения» — глава МИД Австрии

10:00 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава внешнеполитического ведомства Австрии Александер Шалленберг в преддверии министерской встречи стран ОБСЕ заявил, что организация сейчас находится на «аппарате искусственного жизнеобеспечения».

Как сообщает телеканал Puls24, министр также считает, что ОБСЕ тратит 80% своих ресурсов, «сражаясь за выживание». По его мнению, страны — члены организации должны взять на себя больше обязательств по поддержке этой структуры. «В будущем ОБСЕ нам понадобится больше, а не меньше», — заявил политик.

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