ОБСЕ находится на «аппарате искусственного жизнеобеспечения» — глава МИД Австрии

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава внешнеполитического ведомства Австрии Александер Шалленберг в преддверии министерской встречи стран ОБСЕ заявил, что организация сейчас находится на «аппарате искусственного жизнеобеспечения».

Как сообщает телеканал Puls24, министр также считает, что ОБСЕ тратит 80% своих ресурсов, «сражаясь за выживание». По его мнению, страны — члены организации должны взять на себя больше обязательств по поддержке этой структуры. «В будущем ОБСЕ нам понадобится больше, а не меньше», — заявил политик.