В Республике Алтай состоится открытие курорта Сбера «Манжерок»
13:45 30.11.2023
2 декабря, в субботу, пройдет открытие всесезонного курорта Сбера «Манжерок». Гостей ждут спортивные соревнования на склоне, городской праздник и ярмарка. Также будет проведен знаменитый алтайский обряд Обоо таш: у духа – хозяина горы будут просить благосклонности во всех делах и делать ему подношения. В вечерней программе мероприятия – шоу-программа, включающая выступления танцевальных и эстрадных коллективов. Завершит мероприятие концерт Олега Газманова, шоу дронов, посвященное легенде создания Алтая, и яркий праздничный салют.
Праздничные мероприятия, посвященные открытию курорта, начнутся в 12.00 во внутреннем дворе пятизвездочного отеля «Манжерок». Спортивные соревнования будут проходить на горнолыжном склоне с 11.30 до 13.30, обряд Обоо таш – в 14.00 у нижней станции канатной дороги. Официальная церемония открытия курорта состоится в 18.30.
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