AI Journey на III Конгрессе молодых ученых-2023: эксперты рассказали о возможностях искусственного интеллекта

17:30

Сессия «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта» прошла на III Конгрессе молодых ученых. Ведущие эксперты Сбера и исследователи из Института искусственного интеллекта AIRI рассказали о новейших трендах, примерах разработки и внедрения нейросетей в разных сферах деятельности, включая робототехнику и научные исследования в здравоохранении, а также о развитии генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

Альберт Ефимов, кандидат философских наук, вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбербанка рассказал о спросе на робототехнику в глобальной экономике. Плотность роботизации в мире выросла в два раза за последние семь лет, а каждые пять лет количество новых роботов в мире удваивается. Антропоморфные роботы становятся предметом внимания венчурных инвесторов, так как могут раскрыть новые возможности больших языковых моделей (LLM – large language model). Ожидается, что именно LLM станут катализатором новых идей для робототехники благодаря увеличению способности роботов решать новые и уникальные задачи. Главный вызов для России – наращивание исследовательского, инженерного и человеческого потенциала для рывка в развитии отечественной робототехники.

Виктор Гомболевский, кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог, ведущий научный сотрудник Института AIRI, глава комитета по ИИ в лучевой диагностике Московского регионального отделения Российского общества рентгенологов и радиологов (МРО РОРР) в своем выступлении поднял вопрос о том, сможет ли ИИ заменить врача. Здравоохранение – отрасль, у которой есть высокие ожидания от ИИ-технологий, именно на эту сферу возлагаются надежды в части их развития. Рост населения приводит к увеличению потребностей в оказании медицинской помощи, включая отдаленные районы, а значит – к нагрузке на врачей. Как именно технологии уже применяются сегодня, какие шаги предпринимаются для цифровой трансформации отрасли и какую пользу могут принести в будущем – об этом говорил эксперт в своем докладе.

Максим Новопольцев, исполнительный директор по исследованию данных Центра развития технологий AI во благо общества Сбербанка выступил с докладом об особенностях русского жестового языка и о роли Сбера в развитии возможностей инклюзивной среды. Спикер рассказал как происходила работа по созданию ИИ-модели сурдопереводчика, какие нюансы пришлось учитывать при сборе данных и обучении модели, а также о дальнейших планах по ее развитию.

Ольга Кардымон, научный сотрудник, руководитель группы «Биоинформатика» Института AIRI в своем выступлении рассказала про дизайн белков и какие инструменты, которые используются для его создания. Особое внимание было уделено ИИ-алгоритмам для генерации фрагментов и создания новых белковых структур. Она также подняла вопрос о перспективах и потенциальном влиянии генеративных подходов в дизайне белков на биомедицинские исследования. По ее мнению, инструменты на основе искусственного интеллекта могут успешно трансформировать современную медицину.

Айбек Аланов, научный сотрудник Института AIRI и Центра глубинного обучения и байесовских методов НИУ ВШЭ рассказал о возможностях редактирования и генерации изображений с помощью диффузионных моделей и поделился технологией, которая позволяет существенно ускорить обработку и визуальное качество изображений.

Конгресс молодых ученых – ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ для усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач общества и страны.

Конференция AI Journey проходила в Москве с 22 по 24 ноября и была посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодежи. Доклады на ней представили более 200 авторитетных экспертов из России, Индии, Китая и других государств.