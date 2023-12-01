Средняя цена нефти Urals в январе — ноябре снизилась в 1,24 раза — до $62,89 за баррель
17:00 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средняя цена российской экспортной нефти Urals в январе — ноябре 2023 года снизилась в 1,24 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила $62,89 за баррель, сообщается в телеграм-канале Минфина РФ.
«Средняя цена на нефть марки Urals в январе — ноябре 2023 года сложилась в размере $62,89 за баррель, в январе — ноябре 2022 года — $78,32 за баррель», — говорится в сообщении.
По данным Минфина, средняя цена на нефть марки Urals в ноябре 2023 года сложилась в размере $72,84 за баррель, что в 1,095 раз выше, чем в ноябре 2022 года ($66,47 за баррель). Цена нефти North Sea Dated в ноябре 2023 года составила $83,12.
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