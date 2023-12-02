Медведев посоветовал обвиняющим РФ в агрессии вспомнить концепцию упреждающей самозащиты

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал вспомнить концепцию упреждающей самозащиты всем, кто обвиняет Россию в агрессии против Украины. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте» в публикации, посвященной двухсотлетию доктрины Монро.

«В феврале 2022 года мы вышли за искусственно очерченные для нас различными доктринами бессмысленные заградительные линии, обратившись к сформулированному в статье 51 Устава ООН инструментарию — праву на самооборону. Всем несогласным с законностью использования нами в порядке толкования превентивных мер, предпринятых нашей страной в отношении Украины, советую вспомнить зародившуюся в первой половине XIX века англосаксонскую концепцию упреждающей самозащиты», — написал политик.