Сильный снег и метель прогнозируют синоптики в Москве 3 декабря
09:30 03.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода, сильный снег, метель, гололедица, снежные заносы и температура воздуха до минус 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет от минус 5 до минус 7 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до минус 9 градусов. Ветер восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.
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