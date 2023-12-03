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НОВОСТИ

Сильный снег и метель прогнозируют синоптики в Москве 3 декабря

09:30 03.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, сильный снег, метель, гололедица, снежные заносы и температура воздуха до минус 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 5 до минус 7 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до минус 9 градусов. Ветер восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

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