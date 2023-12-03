Посол США в Молдове гордится тем, что Вашингтон вмешивается в назначение прокуроров
14:00 03.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Соединенные Штаты гордятся тем, что оказывают финансовую поддержку процессу оценки прокуроров», — подчеркнул американский дипломат по итогам заседания комиссии по оценке прокуроров (комиссия по веттингу), работа которой направлена на отбор кандидатур на должности прокуроров. В ее работе вместе с послом приняли участие премьер Молдавии Дорин Речан и министр юстиции Вероника Михайлов-Морару.
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