0
0
50
НОВОСТИ

Посол США в Молдове гордится тем, что Вашингтон вмешивается в назначение прокуроров

14:00 03.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол США в Кишиневе Кент Логсдон заявил, что гордится тем, что его страна финансирует процедуру оценки неподкупности молдавских прокуроров.

«Соединенные Штаты гордятся тем, что оказывают финансовую поддержку процессу оценки прокуроров», — подчеркнул американский дипломат по итогам заседания комиссии по оценке прокуроров (комиссия по веттингу), работа которой направлена на отбор кандидатур на должности прокуроров. В ее работе вместе с послом приняли участие премьер Молдавии Дорин Речан и министр юстиции Вероника Михайлов-Морару.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:15 03.12.2023
На острове Суматра произошло сильное извержение вулкана Марапи
0
107
13:15 03.12.2023
Кличко: Зеленский платит за ошибки, которые он совершил
0
244
11:50 03.12.2023
На польско-украинской границе скопилось уже около 2,5 тыс грузовиков
0
295
11:35 03.12.2023
В аэропорту Мюнхена самолет вмерз во взлетно-посадочную полосу
0
328
09:45 03.12.2023
В КНДР считают, что военное столкновение на Корейском полуострове лишь вопрос времени
0
407
09:30 03.12.2023
Сильный снег и метель прогнозируют синоптики в Москве 3 декабря
0
404
09:00 03.12.2023
В Пентагоне заявили о начале масштабной модернизации оборонной промышленности
0
420
21:00 02.12.2023
ВС РФ отразили удар по территории Кубани, разрушений в Краснодаре нет — мэр города
0
1152
20:30 02.12.2023
Средства ПВО РФ уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем
0
863
20:00 02.12.2023
Движение поездов в Северомуйском тоннеле полностью восстановлено
0
1128

Возврат к списку