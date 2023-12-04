Сугробы в Москве достигли рекордной высоты

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высота сугробов в Москве составляет 36 сантиметров. Это рекорд за все 145 лет метеорологических наблюдений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Рекорд побит — и побит очень существенно. Сейчас высота снежного покрова — 36 сантиметров, а предыдущий рекорд составлял 30 сантиметров», — сказал он.

По словам Вильфанда, прошлый рекорд был установлен в 1952 году.