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Сугробы в Москве достигли рекордной высоты

11:00 04.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высота сугробов в Москве составляет 36 сантиметров. Это рекорд за все 145 лет метеорологических наблюдений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Рекорд побит — и побит очень существенно. Сейчас высота снежного покрова — 36 сантиметров, а предыдущий рекорд составлял 30 сантиметров», — сказал он.

По словам Вильфанда, прошлый рекорд был установлен в 1952 году.

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