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РФ считает, что страны должны сами определять меры по борьбе с изменением климата — Минэк

11:20 04.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия выступает за то, чтобы страны самостоятельно определяли необходимые для них меры по борьбе с изменением климата. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев, выступая на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

«В итоговом документе [COP28] о Глобальном подведении итогов должно быть четко отражено, что странам необходимо предоставить право самостоятельно выбирать меры по смягчению последствий изменения климата в соответствии с их конкретными национальными возможностями, — сказал он. — Мы выступаем за технологическую нейтральность — подход, который не зависит от технологий и предполагает использование различных решений по декарбонизации».

По словам Ильичева, переход к возобновляемым источникам энергии требует дальнейших усилий, чтобы сделать этот процесс экономически обоснованным и технологически доступным во всем мире. Представитель российской делегации призвал учитывать возможности разных стран и избегать «дискриминации каких-либо источников энергии до тех пор, пока они обеспечивают сокращение выбросов парниковых газов».

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