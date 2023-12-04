РФ считает, что страны должны сами определять меры по борьбе с изменением климата — Минэк

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия выступает за то, чтобы страны самостоятельно определяли необходимые для них меры по борьбе с изменением климата. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев, выступая на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

«В итоговом документе [COP28] о Глобальном подведении итогов должно быть четко отражено, что странам необходимо предоставить право самостоятельно выбирать меры по смягчению последствий изменения климата в соответствии с их конкретными национальными возможностями, — сказал он. — Мы выступаем за технологическую нейтральность — подход, который не зависит от технологий и предполагает использование различных решений по декарбонизации».

По словам Ильичева, переход к возобновляемым источникам энергии требует дальнейших усилий, чтобы сделать этот процесс экономически обоснованным и технологически доступным во всем мире. Представитель российской делегации призвал учитывать возможности разных стран и избегать «дискриминации каких-либо источников энергии до тех пор, пока они обеспечивают сокращение выбросов парниковых газов».