Подоляк утверждает, что ВСУ меняют тактику, пытаясь наступать и обороняясь одновременно
19:20 04.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время меняют тактику, пытаясь продолжать попытки наступать на одних направлениях и организовывая оборону на других, утверждает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«На линии фронта и в городах мы [ВСУ] уже переходим к другой тактике ведения боевых действий — эффективная оборона на одних участках, продолжение наступательных действий на других участках», — написал он на странице в соцсети X («икс», ранее Twitter). По словам Подоляка, в тактику украинских войск также входят «специальные стратегические операции» на территории Крыма и в акватории Черного моря, а также «значительно измененная противоракетная оборона критической инфраструктуры».
«Сейчас все наши ресурсы направляются на увеличение отечественного производства вооружений и ускорение переговоров с партнерами по увеличению поставок критического оборудования для нового этапа наступательных операций», — продолжил советник главы офиса президента. Подоляк подчеркивает, что речь идет, прежде всего, о дополнительных системах противоракетной обороны, а также ракетах большой дальности, беспилотниках и системах радиоэлектронной борьбы.
НОВОСТИ
- 18:40 04.12.2023
- Силуанов указал на недопустимость решения климатических вопросы одних стран за счет других
- 18:00 04.12.2023
- Запасы вооружений Чехии уменьшаются, она вынуждена сокращать помощь Киеву — премьер
- 17:32 04.12.2023
- ПВО РФ за сутки сбили 30 украинских беспилотников
- 17:12 04.12.2023
- Главком ВСУ попросил у США 17 млн снарядов и $350-400 млрд — СМИ
- 17:00 04.12.2023
- Британские аудиторы выявили дефицит оборонного бюджета в $21,4 млрд
- 16:32 04.12.2023
- Владимир Машков избран главой Союза театральных деятелей РФ
- 16:18 04.12.2023
- Нейросеть Сбера Kandinsky нарисовала дракона для памятной монеты
- 16:15 04.12.2023
- На портале Госуслуг теперь можно безопасно купить или продать авто через аккредитив
- 16:12 04.12.2023
- Российский аналог SWIFT уже насчитывает 150 нерезидентов из 16 стран — ЦБ
- 16:00 04.12.2023
- США и Австралия проведут первые совместные испытания в области гиперзвука в 2024 году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать