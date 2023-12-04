Подоляк утверждает, что ВСУ меняют тактику, пытаясь наступать и обороняясь одновременно

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время меняют тактику, пытаясь продолжать попытки наступать на одних направлениях и организовывая оборону на других, утверждает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«На линии фронта и в городах мы [ВСУ] уже переходим к другой тактике ведения боевых действий — эффективная оборона на одних участках, продолжение наступательных действий на других участках», — написал он на странице в соцсети X («икс», ранее Twitter). По словам Подоляка, в тактику украинских войск также входят «специальные стратегические операции» на территории Крыма и в акватории Черного моря, а также «значительно измененная противоракетная оборона критической инфраструктуры».

«Сейчас все наши ресурсы направляются на увеличение отечественного производства вооружений и ускорение переговоров с партнерами по увеличению поставок критического оборудования для нового этапа наступательных операций», — продолжил советник главы офиса президента. Подоляк подчеркивает, что речь идет, прежде всего, о дополнительных системах противоракетной обороны, а также ракетах большой дальности, беспилотниках и системах радиоэлектронной борьбы.