РФ продолжит участвовать в урегулировании острых мировых проблем — Путин

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН продолжит вносить вклад в урегулирование острых мировых проблем. Кроме того, Москва намерена расширять контакты по различным направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

«Как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций будем и далее вносить вклад в урегулирование острых региональных и глобальных проблем, последовательно отстаивать подходы по обеспечению равной и неделимой безопасности, по формированию справедливой системы международных экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних санкций и политически мотивированных ограничений», — сказал глава государства.