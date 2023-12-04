0
0
95
НОВОСТИ

РФ продолжит участвовать в урегулировании острых мировых проблем — Путин

20:00 04.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН продолжит вносить вклад в урегулирование острых мировых проблем. Кроме того, Москва намерена расширять контакты по различным направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

«Как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций будем и далее вносить вклад в урегулирование острых региональных и глобальных проблем, последовательно отстаивать подходы по обеспечению равной и неделимой безопасности, по формированию справедливой системы международных экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних санкций и политически мотивированных ограничений», — сказал глава государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 04.12.2023
Отношения Индии с Россией нередко были спасительными для Дели — индийский МИД
0
90
20:05 04.12.2023
Более 80 миллионов рублей получили стартапы на Демодне молодежных акселераторов Сбера
0
127
19:20 04.12.2023
Подоляк утверждает, что ВСУ меняют тактику, пытаясь наступать и обороняясь одновременно
0
199
18:40 04.12.2023
Силуанов указал на недопустимость решения климатических вопросы одних стран за счет других
0
241
18:00 04.12.2023
Запасы вооружений Чехии уменьшаются, она вынуждена сокращать помощь Киеву — премьер
0
297
17:32 04.12.2023
ПВО РФ за сутки сбили 30 украинских беспилотников
0
285
17:12 04.12.2023
Главком ВСУ попросил у США 17 млн снарядов и $350-400 млрд — СМИ
0
364
17:00 04.12.2023
Британские аудиторы выявили дефицит оборонного бюджета в $21,4 млрд
0
330
16:32 04.12.2023
Владимир Машков избран главой Союза театральных деятелей РФ
0
332
16:18 04.12.2023
Нейросеть Сбера Kandinsky нарисовала дракона для памятной монеты
0
339

Возврат к списку