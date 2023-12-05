Посол США ведет себя так, будто Венгрия — американский штат, заявили в венгерском МИД
17:00 05.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол США в Будапеште Дэвид Прессман ведет себя так, словно Венгрия — один из американских штатов. Об этом заявил государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер, чьи слова приводит правительственный портал About Hungary.
«Дэвид Прессман ведет себя так, словно Венгрия — 51-й штат США, а он [его] губернатор», — такими словами чиновник прокомментировал высказывания американского посла на церемонии открытия 12-го фестиваля еврейского кино в Будапеште. Прессман тогда критически оценил плакаты, намекавшие на связь семейства крупных американских бизнесменов еврейско-венгерского происхождения Соросов с руководством Еврокомиссии.
«Венгрия говорит „нет“ миграции, это решение должны уважать все, — продолжал Менцер. — Проблема в том, что посол США этого не делает». Представитель венгерского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Венгрия — «одно из лучших мест в мире» с точки зрения обеспечения безопасности еврейского народа, в то время как в США в настоящее время эта проблема стоит «особенно остро».
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