В Газе началась третья фаза наземной операции – командование ЦАХАЛ
19:40 05.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Спустя 60 дней после начала войны наши войска сейчас окружают район Хан-Юниса на юге сектора Газа. Одновременно мы продолжаем закреплять наши достижения на севере сектора Газа», — сказал он.
«Мы перешли к третьей фазе наземных операций. Мы захватили многие опорные пункты [палестинского радикального движения] ХАМАС на севере сектора Газа, и теперь мы действуем против их опорных пунктов на юге», — добавил Халеви.
НОВОСТИ
- 19:40 05.12.2023
- В Газе началась третья фаза наземной операции – командование ЦАХАЛ
- 17:46 05.12.2023
- В этом году производство бронетанкового вооружения в РФ выросло втрое — Мишустин
- 16:00 05.12.2023
- Средства ПВО РФ за сутки сбили 2 украинских МиГ-29, вертолет Ми-8 и 74 беспилотника
- 09:05 05.12.2023
- ПВО РФ уничтожили 22 украинских БПЛА, еще 13 перехвачено над Азовским морем и Крымом
- 19:20 04.12.2023
- Подоляк утверждает, что ВСУ меняют тактику, пытаясь наступать и обороняясь одновременно
- 17:32 04.12.2023
- ПВО РФ за сутки сбили 30 украинских беспилотников
- 16:00 04.12.2023
- США и Австралия проведут первые совместные испытания в области гиперзвука в 2024 году
- 15:32 04.12.2023
- Необходимости в двухлетней срочной службе нет — Картаполов
- 12:00 04.12.2023
- ВСУ ночью ударили по нефтебазе в Луганске
- 10:32 04.12.2023
- На юге сектора Газа операция будет не менее мощная, чем на севере - ЦАХАЛ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать