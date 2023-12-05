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В Газе началась третья фаза наземной операции – командование ЦАХАЛ

19:40 05.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская армия перешла к третьей фазе наземной операции в секторе Газа и в настоящий момент окружает район Хан-Юниса — крупнейшего города в южной части анклава. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

«Спустя 60 дней после начала войны наши войска сейчас окружают район Хан-Юниса на юге сектора Газа. Одновременно мы продолжаем закреплять наши достижения на севере сектора Газа», — сказал он.

«Мы перешли к третьей фазе наземных операций. Мы захватили многие опорные пункты [палестинского радикального движения] ХАМАС на севере сектора Газа, и теперь мы действуем против их опорных пунктов на юге», — добавил Халеви.

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