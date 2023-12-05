В Баку назвали ложью информацию об оказании Азербайджаном военной помощи Украине

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщения в ряде СМИ и в соцсетях об оказании Азербайджаном военной помощи Украине не соответствуют действительности, заявило Агентство по развитию медиа республики.

«Эта „информация“ — ложь. Азербайджан не производит артиллерийские снаряды, а распространенный в соцсетях снимок, на котором запечатлен мужчина с украинским флагом, не имеет к стране никакого отношения», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В агентстве призвали пользователей соцсетей и СМИ проявлять бдительность и не верить непроверенной информации.