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НОВОСТИ

В Баку назвали ложью информацию об оказании Азербайджаном военной помощи Украине

22:00 05.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщения в ряде СМИ и в соцсетях об оказании Азербайджаном военной помощи Украине не соответствуют действительности, заявило Агентство по развитию медиа республики.

«Эта „информация“ — ложь. Азербайджан не производит артиллерийские снаряды, а распространенный в соцсетях снимок, на котором запечатлен мужчина с украинским флагом, не имеет к стране никакого отношения», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В агентстве призвали пользователей соцсетей и СМИ проявлять бдительность и не верить непроверенной информации.

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