Премьер Норвегии в беседе с пранкерами назвал позором случай с Гунько в парламенте Канады
13:00 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявил, что случай с чествованием в канадском парламенте украинского националиста Ярослава Хунки (Гуньки, Гунько), служившего в дивизии СС «Галиция» («Галичина») в годы Второй мировой войны, является позором для Канады.
«Это было большим позором для Канады, а не для Украины. У этого человека было очень сложное и проблемное прошлое в Канаде, и это вызвало конфуз», — сказал премьер Норвегии в разговоре с пранкерами, которые представились «высокопоставленным африканским чиновником». Разговор размещен в телеграм-канале пранкеров.
По мнению Стёре, в украинском кризисе следует искать дипломатические пути, которые могут положить конец боевым действиям. «Я вижу, что так называемое наступление не приводит к такому быстрому прогрессу, как хотелось бы Украине. И что им делать в этой ситуации? Я хочу, чтобы остальные государства смогли подготовить что-то, что позволит перейти на этот дипломатический путь, так сказать. Но нелегко быть оптимистом по этому поводу», — добавил он.
В разговоре с пранкерами Стёре также заявил, что несколько истребителей F-16, которые остались у Норвегии, «возможно, будут переданы в распоряжение Украины в рамках специальной программы». «Речь идет о семи или восьми единицах, которые есть у Норвегии. Мы раньше использовали F-16 в качестве истребителей, а теперь мы в Норвегии замещаем их на F-35. А F-16 почти полностью были проданы Румынии, нашему союзнику по НАТО. Но у нас осталось несколько единиц, которые, возможно, будут переданы в распоряжение Украины в рамках специальной программы. Норвегия обычно не предоставляет воюющим сторонам военную поддержку. Но в данном случае это действительно затронуло некоторые ключевые принципы безопасности в Европе», — сказал он.
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