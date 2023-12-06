19:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где проведет переговоры с наследным принцем, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Как сообщалось ранее, планируется обсудить кооперацию в торгово-экономической и инвестиционной областях, взаимодействие в многосторонних форматах. Будут рассматриваться перспективы транспортного коридора Север — Юг. Особое внимание будет уделено вопросам энергетики.

Ранее сегодня Путин посетил с визитом ОАЭ. В Эр-Рияд он прилетел из Абу-Даби.