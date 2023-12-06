Генсек ООН: Общественный порядок в Газе вскоре окончательно рухнет
20:45 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общественный порядок в секторе Газа вскоре окончательно рухнет в свете постоянных авиаударов Израиля и невозможности доставить в анклав достаточный объем гуманитарной помощи. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем письме к председателю Совета Безопасности.
«В условиях непрекращающихся бомбардировок Армией обороны Израиля и без убежищ и предметов первой необходимости я ожидаю, что общественный порядок [в Газе] вскоре окончательно рухнет из-за отчаянных условий, при которых доставка даже ограниченной помощи невозможна», — указывается в документе, распространенном офисом главы всемирной организации.
НОВОСТИ
- 22:02 06.12.2023
- В Сбере рассказали о медицинских, образовательных и цифровых проектах в регионах
- 22:01 06.12.2023
- Кто не проводит цифровую трансформацию, тот проигрывает, уверены в Сбере
- 22:00 06.12.2023
- Страны G7 собираются бороться с попытками Китая незаконно получать технологии и с обходом санкций против РФ
- 21:40 06.12.2023
- Страны Группы семи назвали дату введения запрета на российские алмазы - СМИ
- 21:30 06.12.2023
- США собрали Украине пакет «из ограниченных ресурсов», которые еще остались – Блинкен
- 21:21 06.12.2023
- К российскому Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта присоединилось уже 20 стран мира
- 19:55 06.12.2023
- По факту убийства экс-депутата Верховной рады возбуждено уголовное дело
- 19:17 06.12.2023
- Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
- 18:35 06.12.2023
- Действия Лондона в отношении ряда китайских компаний нарушают международное право - Посольство КНР
- 17:40 06.12.2023
- Юруслуги должны оказывать адвокаты, а не все, кто имеет диплом юриста — Чуйченко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать