Генсек ООН: Общественный порядок в Газе вскоре окончательно рухнет

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общественный порядок в секторе Газа вскоре окончательно рухнет в свете постоянных авиаударов Израиля и невозможности доставить в анклав достаточный объем гуманитарной помощи. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем письме к председателю Совета Безопасности.

«В условиях непрекращающихся бомбардировок Армией обороны Израиля и без убежищ и предметов первой необходимости я ожидаю, что общественный порядок [в Газе] вскоре окончательно рухнет из-за отчаянных условий, при которых доставка даже ограниченной помощи невозможна», — указывается в документе, распространенном офисом главы всемирной организации.