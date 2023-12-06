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В Сбере рассказали о медицинских, образовательных и цифровых проектах в регионах

22:02 06.12.2023

Сбербанк активно сотрудничает с российскими регионами по решению проблем в сфере здравоохранения, образования и цифровой трансформации. Об этом рассказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Государство и органы исполнительной власти для нас – важный контрагент. У губернаторов есть свои точки боли. Например, это медицина – как в удаленных районах сделать нормальную медицину. Мы помогаем. У нас есть умные медицинские девайсы, есть специальные программы, основанные на искусственном интеллекте, которые помогают врачу принимать правильные решения, и так далее. Уже более 300 тысяч человек пользуются этими сервисами, чтобы врачи на местах могли контролировать их хронические заболевания, и, допустим, более 90 тысяч человек уже нормализовали свое артериальное давление благодаря сервисам Сбера», - сообщил Александр Ведяхин.

Другим большим направлением работы в регионах является образование, продолжил он. Так, более 2 млн школьников учится во вторую смену, и вместе с Минпросвещения и ВЭБом Сбер организовал программу строительства 119 школ, профинансировав его на 120 млрд руб.

Еще одна большая тема – цифровая трансформация регионов и трансформация на основе искусственного интеллекта.

«Наши лучшие специалисты провели дизайн-сессии с командами губернаторов по всей России от Ставрополья до Камчатки и Сахалина, и в итоге 500 проектов по внедрению искусственного интеллекта в госуправление, в муниципальное управление уже внедрены, действуют, и дальше это будет только развиваться», - добавил Александр Ведяхин.

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