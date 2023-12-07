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Товарооборот РФ и КНР в январе — ноябре достиг исторического рекорда в $218,17 млрд

09:20 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот России и Китая в январе — ноябре вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордной исторической отметки в $218,17 млрд, досрочно превысив официально запланированный показатель на 2023 год. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Согласно опубликованной статистике, экспорт из Китая в РФ за 11 месяцев увеличился на 50,2%, составив около $100,33 млрд. Импорт товаров и услуг из России вырос на 11,8%, до $117,84 млрд.

В то же время объем торговли Китая и США в январе — ноябре уменьшился в годовом исчислении на 12,2% и составил $607 млрд.

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