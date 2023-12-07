Совфед назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года, оно вступит в силу с момента официального опубликования.

«Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации постановляет назначить выборы президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе. Решение принято единогласно. За него проголосовали 162 сенатора.