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НОВОСТИ

Совфед назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года

10:32 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года, оно вступит в силу с момента официального опубликования.

«Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации постановляет назначить выборы президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе. Решение принято единогласно. За него проголосовали 162 сенатора.

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