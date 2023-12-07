КНР обеспокоена увеличением оборонных расходов Японии — китайский МИД
12:05 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай обеспокоен увеличением оборонных расходов Японии, призывает Токио уважать интересы соседних стран в области безопасности. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«В последние годы Япония значительно увеличила свои военные расходы и стремилась разрабатывать наступательные вооружения, чем вызвала сильную обеспокоенность среди региональных стран и международного сообщества. Китай призывает Японию искренне уважать интересы безопасности соседних стран, задуматься над собственной историей агрессии и перестать заниматься раздуванием „китайской угрозы“ для оправдания военного расширения», — отметил официальный представитель МИД КНР.
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