КНР обеспокоена увеличением оборонных расходов Японии — китайский МИД

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай обеспокоен увеличением оборонных расходов Японии, призывает Токио уважать интересы соседних стран в области безопасности. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«В последние годы Япония значительно увеличила свои военные расходы и стремилась разрабатывать наступательные вооружения, чем вызвала сильную обеспокоенность среди региональных стран и международного сообщества. Китай призывает Японию искренне уважать интересы безопасности соседних стран, задуматься над собственной историей агрессии и перестать заниматься раздуванием „китайской угрозы“ для оправдания военного расширения», — отметил официальный представитель МИД КНР.