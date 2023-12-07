Украина из-за дефицита в энергосистеме запросила аварийную помощь у трех стран
13:20 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сложная ситуация сложилась в энергосистеме Украины, во избежание отключений и для поддержания баланса страна вынуждена аварийно импортировать электроэнергию из Польши, Румынии и Словакии. Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».
«Сегодня похолодание увеличило потребление [электроэнергии]. Это привело к возникновению дефицита в энергосистеме. <…> В энергосистеме сложилась тяжелая ситуация <…>. Во избежание отключений и для поддержания баланса в энергосистеме диспетчерский центр „Укрэнерго“ вынужден привлечь сегодня аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Словакии, Румынии и Польши с 11:00 до 19:00 (с 12:00 до 20:00 мск — прим. ТАСС) мощностью 700 МВт», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.
По ее данным, лимиты потребления электроэнергии и графики отключений не вводились. На данный момент без электроэнергии на Украине остаются 408 населенных пунктов.
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