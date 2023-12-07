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Дума разрешает Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования

15:12 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла во втором, основном чтении законопроект, который разрешает Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов и сенаторов в сентябре. Росгвардия сможет иметь в своем составе добровольческие формирования, на участников которых будут распространяться льготы и социальные гарантии, которые действуют сегодня для мобилизованных, военнослужащих по контракту и участников добровольческих формирований, содействующих Вооруженным силам РФ в выполнении задач.

Так, в законе «Об обороне» предлагается прописать, что добровольческие формирования могут создаваться Росгвардией по решению президента России. Они могут быть привлечены для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, а также в случае введения режима контртеррористической операции и при использовании войск нацгвардии за пределами РФ.

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