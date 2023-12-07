США эксплуатируют даже своих союзников, как и других участников мировой экономики — Путин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США эксплуатируют даже своих союзников, как и других участников мировой экономики. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!»

«[Глава ВТБ Андрей] Костин сейчас сказал, что они [США] там с кем-то делятся из своих союзников. Нет. Выяснилось, что на практике они и союзников своих эксплуатируют также, как и всех других участников экономической деятельности», — сказал Путин.