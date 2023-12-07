В Газе погиб сын одного из министров военного кабинета Израиля

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля сообщила о гибели в ходе боев в секторе Газа Галя Айзенкота — младшего сына бывшего начальника Генштаба, Гади Айзенкота, ныне являющегося министром в узком военном кабинете Израиля, где принимаются ключевые решения по ходу текущей военной кампании в анклаве.

«Сержант запаса Галь Меир Айзенкот из Герцлии <…> погиб в бою на севере сектора Газа в возрасте 25 лет. Его семья извещена. Армия обороны Израиля выражает свои соболезнования семье и будет продолжать сопровождать ее», — говорится в сообщении.