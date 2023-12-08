Посольство США в Багдаде подверглось ракетной атаке
11:00 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство США, расположенное в так называемой зеленой зоне в центре Багдада, подверглось ракетной атаке. Об этом сообщил портал Shafaq News со ссылкой на источник в силовых структурах Ирака.
По его сведениям, несколько ракет было выпущено по территории посольства США в особо охраняемой зоне, также были слышны звуки взрывов. В здании дипломатической миссии сработали сирены тревоги. Информация о жертвах или раненых не приводится.
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