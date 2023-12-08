Посольство США в Багдаде подверглось ракетной атаке

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство США, расположенное в так называемой зеленой зоне в центре Багдада, подверглось ракетной атаке. Об этом сообщил портал Shafaq News со ссылкой на источник в силовых структурах Ирака.

По его сведениям, несколько ракет было выпущено по территории посольства США в особо охраняемой зоне, также были слышны звуки взрывов. В здании дипломатической миссии сработали сирены тревоги. Информация о жертвах или раненых не приводится.