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Задержаны глава ЧОП, охранник и отец устроившей стрельбу в гимназии Брянска девочки

12:05 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава частной охранной организации, женщина-охранник гимназии Брянска и отец девочки, устроившей стрельбу, задержаны. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Отец девочки задержан в рамках дела по ст. 224 УК РФ (небрежное хранение оружия). По делу о стрельбе также задержаны генеральный директор частной охранной организации и женщина-охранник гимназии», — сказал собеседник агентства.

Сейчас их допрашивают, до этого в частной охранной организации прошли обыски. Свидетельские показания подтверждают, что рамка металлодетектора в школе не работала.

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