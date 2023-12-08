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Путин заявил, что идет на новый срок, потому что «сегодня по-другому нельзя»

16:00 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что в разное время рассматривал разные варианты, но сегодня считает нужным обязательно идти на новый срок полномочий.

«В разное время у меня были разные мысли по этому вопросу. Но я понимаю: сегодня по-другому и нельзя. Так что буду баллотироваться на должность президента России», — сказал он в беседе с участниками церемонии ко Дню Героев Отечества, отвечая на их просьбы идти на выборы в 2024 году. Путин поблагодарил своих собеседников за поддержку. «Спасибо вам за эти слова, особенно в этой обстановке и сегодня сказанные», — сказал президент.

Среди участников беседы с Путиным были спикер Народного совета ДНР Артем Жога (отец Героя России Владимира Жоги, погибшего в 2022 году в Волновахе), Сапижат Мазаева — мать погибшего бойца СВО, Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербина, Герой России, сержант Юрий Мизерный и другие.

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