Путин заявил, что идет на новый срок, потому что «сегодня по-другому нельзя»
16:00 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заявил, что в разное время рассматривал разные варианты, но сегодня считает нужным обязательно идти на новый срок полномочий.
«В разное время у меня были разные мысли по этому вопросу. Но я понимаю: сегодня по-другому и нельзя. Так что буду баллотироваться на должность президента России», — сказал он в беседе с участниками церемонии ко Дню Героев Отечества, отвечая на их просьбы идти на выборы в 2024 году. Путин поблагодарил своих собеседников за поддержку. «Спасибо вам за эти слова, особенно в этой обстановке и сегодня сказанные», — сказал президент.
Среди участников беседы с Путиным были спикер Народного совета ДНР Артем Жога (отец Героя России Владимира Жоги, погибшего в 2022 году в Волновахе), Сапижат Мазаева — мать погибшего бойца СВО, Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербина, Герой России, сержант Юрий Мизерный и другие.
НОВОСТИ
- 16:32 08.12.2023
- Эр-Рияд отложил визит наследного принца в Британию перед визитом Владимира Путина — FT
- 16:12 08.12.2023
- ВС РФ за неделю улучшили положение по переднему краю на купянском направлении
- 15:32 08.12.2023
- Киев должен понять, что США зарабатывают миллиарды ценой жизней украинцев — Песков
- 15:12 08.12.2023
- Эрдоган назвал провокацией оказание Францией военной поддержки Армении
- 15:00 08.12.2023
- План США, чтобы РФ пошла на переговоры на условиях Киева, нереалистичен — Песков
- 14:22 08.12.2023
- Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году
- 14:12 08.12.2023
- Крупному бизнесу могут запретить устанавливать экономически необоснованные цены на продукты
- 14:00 08.12.2023
- Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2024 г. составит 4,5% — Силуанов
- 13:32 08.12.2023
- Западные политики прибегают к ухищрениям, чтобы Украине выделяли деньги — Песков
- 13:20 08.12.2023
- На Украине констатировали нехватку солдат ВСУ — The Washington Post
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать