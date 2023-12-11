Чистая прибыль Сбера за 11 месяцев выросла более чем в 8 раз – до 1,38 триллионов рублей

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За 11 месяцев 2023 чистая прибыль Сбербанка по РПБУ составила почти 1,38 трлн руб., рентабельность капитала (ROE) – 25% годовых. Розничный кредитный портфель с начала года вырос на 29% – до 15,5 трлн руб., корпоративный – на 22,8%, до 23 трлн руб., сообщил сегодня Сбер в своей отчетности за 11 месяцев.

«Сбербанк в ходе недавнего Дня инвестора презентовал новую стратегию на период до 2026 года, которая предполагает построение человекоцентричной модели бизнеса, углубляющей отношения с клиентами и основанной на развитии искусственного интеллекта. Представленную стратегию, даже несколько превосходящую наши ожидания, считаем весьма амбициозной. По-прежнему считаем акции Сбербанка привлекательными», – подчеркивает старший аналитик инвестиционного банка «Синара» Ольга Найденова.

Аналитики «Газпромбанк инвестиции» в своем отчете отмечают, что за 2023 году Сбер может заработать около 1,5 трлн руб. чистой прибыли, что эквивалентно более 66 руб. на акцию или 24,5% доходности акционеров. Они добавляют, что акции Сбера остаются инвестиционно привлекательными по текущей цене и продолжают занимать одну из ключевых долей в портфеле «Газпромбанк инвестиции» для долгосрочного инвестора. Акции Сбербанка также являются фаворитами аналитиков «Тинькофф Инвестиций» на следующий год, отмечается в отчете «Тинькофф».

Сбербанк на Дне инвестора озвучил прогнозы и по основным финансовым показателям на ближайшие три года (рентабельность капитала – свыше 22% ежегодно) и положения дивидендной политики (ежегодные дивиденды в размере 50% от чистой прибыли). После объявления новой стратегии Сбера Альфа-Банк повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка до 365 руб. за штуку. Повысил стоимость акций Сбера и Ак Барс Банк. «Мы скорректировали среднесрочную оценку справедливой стоимости обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, теперь она составляет 414,62 руб. и 407,35 руб. за бумагу соответственно. Оценка предполагает потенциал роста на 56% и 54% соответственно и по-прежнему рекомендацию «покупать», – говорится в аналитическом отчете Ак Барс Банк.