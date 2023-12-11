Откровения Залужного заставили Запад спросить о переговорах — FT
11:20 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Откровенные высказывания главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного по поводу ситуации на фронте заставили лидеров западных стран поинтересоваться у Киева, являются ли теперь переговоры приоритетом для украинской стороны. Об этом сообщила газета Financial Times.
Ранее в интервью британскому журналу «Экономист» главком ВС Украины назвал ситуацию «патовой», а также указал, что удары ВС РФ оказывают деморализующее воздействие на ВСУ.
«Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом», — приводит издание слова одного из чиновников.
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