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Откровения Залужного заставили Запад спросить о переговорах — FT

11:20 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Откровенные высказывания главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного по поводу ситуации на фронте заставили лидеров западных стран поинтересоваться у Киева, являются ли теперь переговоры приоритетом для украинской стороны. Об этом сообщила газета Financial Times.

Ранее в интервью британскому журналу «Экономист» главком ВС Украины назвал ситуацию «патовой», а также указал, что удары ВС РФ оказывают деморализующее воздействие на ВСУ.

«Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом», — приводит издание слова одного из чиновников.

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