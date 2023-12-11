0
0
84
НОВОСТИ

ФСБ выявила в Крыму разветвленную агентурную сеть Киева, пресечено 14 диверсий

11:32 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ в этом году пресекла в Крыму деятельность разветвленной агентурной сети спецслужб Украины, предотвращено 14 диверсионно-террористических актов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ в 2023 году пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем т. н. западных кураторов на территории Республики Крым для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС РФ и ФСБ России, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова», — сообщили в ЦОС. В том числе выявлены их кураторы из Главного управления разведки Министерства обороны Украины и СБУ.

«Предотвращено совершение 14 диверсионно-террористических актов (ДТА), в числе которых подрывы шести участков железнодорожного полотна, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех автотранспортных средств. Обнаружено 15 схронов, подготовленных украинскими спецслужбами, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 кг взрывчатых веществ», — отметили в ФСБ. За подготовку диверсионно-террористических актов уже осуждены 10 человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 11.12.2023
Откровения Залужного заставили Запад спросить о переговорах — FT
0
102
11:05 11.12.2023
В Европе растет тревога из-за пустых военных арсеналов — WSJ
0
102
11:00 11.12.2023
Глава МИД Британии недоволен встречей главы Шотландии с президентом Турции — ТВ
0
134
10:50 11.12.2023
Чистая прибыль Сбера за 11 месяцев выросла более чем в 8 раз – до 1,38 триллионов рублей
0
136
10:32 11.12.2023
Великобритания передаст Украине два минных тральщика — Минобороны
0
190
10:20 11.12.2023
Евростат назвал самую несчастную страну ЕС
0
216
10:05 11.12.2023
Манила выразила протест Пекину из-за применения водометов против филиппинских кораблей
0
215
10:00 11.12.2023
Кисида на фоне скандала намерен сместить 15 министров и других представителей кабмина
0
225
09:32 11.12.2023
Американский F-16 потерпел крушение в Желтом море
0
215
09:20 11.12.2023
При запрете на выезд загранпаспорт нужно будет сдать в течение пяти дней
0
245

Возврат к списку