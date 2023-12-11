ФСБ выявила в Крыму разветвленную агентурную сеть Киева, пресечено 14 диверсий

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ в этом году пресекла в Крыму деятельность разветвленной агентурной сети спецслужб Украины, предотвращено 14 диверсионно-террористических актов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ в 2023 году пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем т. н. западных кураторов на территории Республики Крым для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС РФ и ФСБ России, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова», — сообщили в ЦОС. В том числе выявлены их кураторы из Главного управления разведки Министерства обороны Украины и СБУ.

«Предотвращено совершение 14 диверсионно-террористических актов (ДТА), в числе которых подрывы шести участков железнодорожного полотна, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех автотранспортных средств. Обнаружено 15 схронов, подготовленных украинскими спецслужбами, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 кг взрывчатых веществ», — отметили в ФСБ. За подготовку диверсионно-террористических актов уже осуждены 10 человек.