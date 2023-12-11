0
0
92
НОВОСТИ

Обсуждения о смене Зеленского Западом «ведутся серьезными людьми» — Нарышкин

13:00 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обсуждения о подготовке Западом замены президента Украины Владимира Зеленского «ведутся серьезными людьми, в серьезных центрах». Об этом заявил журналистам председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Эти обсуждения ведутся серьезными людьми, в серьезных центрах, значит, за этим что-то стоит», — сказал он, отвечая на вопрос, насколько серьезными являются обсуждения Запада о смене Зеленского.

Отвечая на вопрос о том, какие кандидатуры наиболее вероятны на смену Зеленского, Нарышкин сказал: «Я не буду давать таких оценок».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 11.12.2023
Вашингтон тратит слишком много на Украину, считает большинство американских избирателей - опрос
0
10
13:20 11.12.2023
Бомбы с новыми модулями коррекции позволяют уничтожать цели, не входя в зону ПВО — МО РФ
0
50
13:05 11.12.2023
Энергопотребление в России с начала года выросло на 1,2%
0
80
12:50 11.12.2023
Сбер стал дважды призером премии «Компания будущего 2023»
0
97
12:32 11.12.2023
Премьер-министр Индии назвал историческим решение Верховного суда по Кашмиру
0
157
12:20 11.12.2023
«Гарантии безопасности» ЕС для Украины заключаются в расширении поставок оружия — Боррель
0
151
12:05 11.12.2023
Поддержка Киева со стороны Запада изнашивается — El Pais
0
161
12:00 11.12.2023
Индия запустит 100 космических спутников военного назначения в ближайшие восемь лет
0
157
11:32 11.12.2023
ФСБ выявила в Крыму разветвленную агентурную сеть Киева, пресечено 14 диверсий
0
226
11:20 11.12.2023
Откровения Залужного заставили Запад спросить о переговорах — FT
0
261

Возврат к списку