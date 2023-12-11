Обсуждения о смене Зеленского Западом «ведутся серьезными людьми» — Нарышкин
13:00 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обсуждения о подготовке Западом замены президента Украины Владимира Зеленского «ведутся серьезными людьми, в серьезных центрах». Об этом заявил журналистам председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
«Эти обсуждения ведутся серьезными людьми, в серьезных центрах, значит, за этим что-то стоит», — сказал он, отвечая на вопрос, насколько серьезными являются обсуждения Запада о смене Зеленского.
Отвечая на вопрос о том, какие кандидатуры наиболее вероятны на смену Зеленского, Нарышкин сказал: «Я не буду давать таких оценок».
НОВОСТИ
- 13:32 11.12.2023
- Вашингтон тратит слишком много на Украину, считает большинство американских избирателей - опрос
- 13:20 11.12.2023
- Бомбы с новыми модулями коррекции позволяют уничтожать цели, не входя в зону ПВО — МО РФ
- 13:05 11.12.2023
- Энергопотребление в России с начала года выросло на 1,2%
- 12:50 11.12.2023
- Сбер стал дважды призером премии «Компания будущего 2023»
- 12:32 11.12.2023
- Премьер-министр Индии назвал историческим решение Верховного суда по Кашмиру
- 12:20 11.12.2023
- «Гарантии безопасности» ЕС для Украины заключаются в расширении поставок оружия — Боррель
- 12:05 11.12.2023
- Поддержка Киева со стороны Запада изнашивается — El Pais
- 12:00 11.12.2023
- Индия запустит 100 космических спутников военного назначения в ближайшие восемь лет
- 11:32 11.12.2023
- ФСБ выявила в Крыму разветвленную агентурную сеть Киева, пресечено 14 диверсий
- 11:20 11.12.2023
- Откровения Залужного заставили Запад спросить о переговорах — FT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать