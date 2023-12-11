Обсуждения о смене Зеленского Западом «ведутся серьезными людьми» — Нарышкин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обсуждения о подготовке Западом замены президента Украины Владимира Зеленского «ведутся серьезными людьми, в серьезных центрах». Об этом заявил журналистам председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Эти обсуждения ведутся серьезными людьми, в серьезных центрах, значит, за этим что-то стоит», — сказал он, отвечая на вопрос, насколько серьезными являются обсуждения Запада о смене Зеленского.

Отвечая на вопрос о том, какие кандидатуры наиболее вероятны на смену Зеленского, Нарышкин сказал: «Я не буду давать таких оценок».